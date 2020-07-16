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Атьман — капитан ЦСКА

10:00
Павел Атьман. Фото Василий Пономарев
Павел Атьман. Фото Василий Пономарев

Гандболисты ЦСКА единогласным решением выбрали капитана команды. Им стал разыгрывающий армейского клуба и сборной России Павел Атьман.

— Не скажу, что это стало для меня неожиданностью: в глубине души понимал, что я — один из претендентов. Но не ожидал, что меня сделают капитаном единогласно! Спасибо команде, я постараюсь оправдать доверие! Ранее я был капитаном лишь однажды, еще в детском возрасте, поэтому новое амплуа — это вызов и огромная ответственность. Я готов принять это и выложится на максимум для общего результата, — сказал Атьман. — В обязанности капитана входят не только лидерство на площадке и в раздевалке. Он должен во многом помогать главному тренеру и игрокам, правильно настраивать партнеров перед матчами, быть связующим звеном команды. К капитану приковано пристальное внимание, поэтому теперь нужно трудиться вдвое усердней.

Также был образован совет команды. Кроме капитана, в него вошли вратарь Виктор Киреев и полусредний Станислав Жуков. (Александр Акимов)

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