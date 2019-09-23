Александр Деревень: «Болельщики помогли победить «Спартаку»»

«Спартак» в чемпионате России обыграла дома «СГАУ-Саратов» (32:28). Левый полусредний «Спартака» Александр Деревень лучшим снайпером встречи, забросив 12 мячей. После матча он прокомментировал его итоги.

— Первый тайм у нас не получился. Вроде вышли хорошо, забросили легкие мячи, но в какой-то момент остановились и позволили сопернику перевернуть ход матча в свою пользу, — сказал Деревень. — Но во втором тайме мы сражались уже совсем по-другому — показали ту игру, которую должны демонстрировать всегда.

В перерыве в раздевалке все было спокойно. Просто сели с ребятами и по-мужски посмотрели друг другу в глаза. Все в команде понимают, что мы не можем показывать настолько плохую игру, как в последних матчах. Это не нравится никому — ни болельщикам, ни нам самим.

На игре против «СГАУ-Саратов» была потрясающая поддержка! Спасибо огромное всем болельщикам! В СФОКе «Кунцево» всегда великолепная атмосфера, это вообще мой любимый зал, здесь мне нравится играть больше всего. Во время матча из-за шума трибун мы с ребятами порой не слышали друг друга на площадке. Можно сказать, что болельщики помогли нам победить.

В сентябре красно-белым предстоит еще два матча: 24 сентября состоится игра против финалиста последней Лиги чемпионов венгерского «Веспрема» в 3-м туре группового турнира SEHA-Газпром лиги и 26 сентября — выездная встреча с «Пермскими медведями» в первенстве страны. (Сергей Подгорно)