Акинфеев и Газзаев войдут в попечительский совет гандбольного ЦСКА

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о целях и задачах нового женского гандбольного клуба ЦСКА.

– Первый матч пройдет в зале "Игровой", – сказал Шишкарев. – Там сборная России проводила матч с Италией. Есть договоренность с Игорем Акинфеевым, Валерием Газзаевым и рядом других известных людей из мира спорта, шоу-бизнеса и киноиндустрии. Они должны войти в попечительский совет. Задача клуба – медали, желательно победа в чемпионате России. Во второй год необходима победа в чемпионате. А на третий сезон стоит задача победы еще и в Лиге чемпионов. (Ярослав Сусов)​