Сборная держит удары. Вяхирева пока не может тренироваться

Без главной звезды и без товарищеских матчей российская команда продолжает подготовку к женскому чемпионату Европы.

Последние недели нанесли несколько чувствительных ударов по женской сборной России, которой 3 декабря предстоит стартовать на Евро. В начале ноября тяжелую травму получила Елена Михайличенко — молодая звезда, признанная в январе лучшим игроком Европы. Срок ее восстановления — около полугода. Спустя десять дней выяснилось, что минимум на месяц выбыла другой левый полусредний, олимпийский чемпион Анна Сень. А перед началом сбора команда лишилась главной звезды мирового гандбола — матч Лиги чемпионов доломал Анну Вяхиреву. MVP ОИ-2016 и Евро-2018 пока не может тренироваться, так что шансов все-таки приехать в сборную у нее крайне мало.

Дарья Дмитриева и Анна Седойкина. Фото ФГР

— Для сборной России ничего не поменялось даже с потерей столь важных игроков. Мы едем на большой турнир с теми же идеями и устремлениями и стремимся выиграть каждый матч, как и на чемпионате мира в прошлом году, — прокомментировал вынужденные перемены в составе главный тренер женской сборной России Амброс Мартин.

Возникли проблемы и с самим сбором. По плану национальная команда должна была провести два дня в Москве, улететь в Польшу, сыграть пару товарищеских матчей и уже оттуда отправиться на чемпионат Европы в Данию. Но в последний момент польская сторона отменила свой мини-турнир. Поэтому всю неделю сборная проведет дома, перемещаясь между гостиницей Hampton Strogino и залом СШОР №101 «Тушино». Однако и это не снизило уверенности Мартина в своих силах. «Тренерский штаб работает над тем, чтобы на тренировках создавались ситуации, максимально приближенные к игровым. Мы не потеряем ритм», — заявил Амброс.

Впрочем, главная новость ноября оказалась положительной. После того как от проведения чемпионата Европы отказалась одна из двух стран-организаторов — Норвегия, — турнир находился под угрозой срыва. Ситуация усугублялась тем, что ранее Дания решила проводить все матчи своей половины в одном городе. После недели томительного ожидания (для болельщиков) и напряженных переговоров (для организаторов) удалось найти вторую локацию: вместе с Хернингом Евро-2020 примет Колдинг.

График сборной сейчас уже мало отличим от того, что ждет команду в Дании. Тренажерный зал, просмотр видео, игровые тренировки и минимум свободного времени. Привыкают гандболистки и к сдаче тестов на коронавирус каждые три дня. В таких условиях даже, казалось бы, рутинные фотосъемка и получение новой формы стали увлекательным развлечением. Зато ничто не отвлекает от работы. Да и свыкнуться с затворничеством не помешает — в Дании командам также будет запрещено покидать гостиницу, кроме поездок на матчи и тренировки. И даже в таких условиях цель сборной России не меняется: наши девушки, олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира, еще никогда не завоевывали золото Евро и твердо намерены устранить это историческое недоразумение.

Максим Русин

Сборная России. Состав на Евро-2021

Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе — «Ростов-Дон»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Полевые игроки: Владлена Бобровникова, Кристина Кожокарь, Ксения Макеева, Юлия Манагарова (все — «Ростов-Дон»), Полина Ведехина, Ольга Горшенина, Дарья Дмитриева, Анастасия Илларионова, Екатерина Ильина, Антонина Скоробогатченко (все — ЦСКА), Валерия Маслова («Будучность», Черногория), Елизавета Малашенко, Карина Сабирова, Дарья Самохина (все — «Астраханочка»), Ольга Фомина («Лада»).