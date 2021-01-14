Почему в гандболе сборная России играет без флага? Объясняем для тех, кто все пропустил

Новые санкции против российского спорта сегодня обрели реальные очертания — на чемпионате мира по гандболу в Египте россияне впервые сыграли как команда без гимна и без флага.

Мужская сборная России по гандболу сегодня стала первой, кто испытал на себе запрет на гимн и флаг нашей страны, наложенный на отечественный спорт в декабре прошлого года в рамках антидопинговых санкций. Для тех болельщиков, кто не следил внимательно за баталиями вокруг Российского антидопингового агентства, такой поворот мог стать шоком. Ради таких людей «СЭ» составил список из десяти простых вопросов и попытался ответить на них максимально ясно и коротко, без заумных терминов и долгой предыстории.

1. Почему на чемпионате мира по гандболу не звучит российский гимн, а на форме сборной нет герба и флага?

Потому что так нашу страну наказали за якобы имевшие место большие допинговые злоупотребления. В декабре прошлого года опубликовано решение Спортивного арбитражного суда, которое сделано санкции реальными.

2. На какие еще турниры это решение будет распространяться?

Только на чемпионаты мира и Олимпиады по олимпийским видам спорта. Если где-то главный международный турнир называется «Кубком» (например, в футболе или регби), то санкции распространяются и на него. Чемпионатов Европы и коммерческих турниров (кубковых серий, Гран-при и прочих) ограничения не касаются.

3. Уже нельзя подать апелляцию на это решение?

Можно. Последней инстанцией здесь является федеральный трибунал Швейцарии (страны, в которой зарегистрирован Спортивный арбитраж). Но это дело не быстрое. Пока идут разбирательства, санкции все равно действуют.

4. Повлияет ли это на индивидуальные виды спорта? Кто будет решать — какие спортсмены из России смогут выступать?

Санкции касаются всех видов спорта. Причем, это происходит не впервые. Из-за допинговых обвинений наши легкоатлеты уже пять лет выступают как «нейтралы». Тоже самое случилось со всей сборной России на Зимней Олимпиаде-2018. Сейчас никаких дополнительных условий для допуска российских спортсменов, кроме отказа от флага и гимна, не предусмотрено.

5. Когда срок санкций закончится? Могут ли их продлить?

Спортивный арбитраж объявил, что санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. После этого запрет на наш флаг и гимн должен отмениться автоматически. Хотя после Олимпиады-2018 нашей стране обещали, что новых наказаний за старые нарушения больше не будет. Однако вскоре вопрос о санкциях появился снова.

6. Почему такие меры не применяют к другим странам, ведь у них тоже постоянно находят допинг у спортсменов?

Россия — первая страна в истории, к которой применены такие санкции. Считается, что главная причина — якобы имевшаяся в нашей стране поддержка допингеров со стороны государственных структур. В других странах нарушения, по мнению международных спортивных начальников, пока носят частный характер. Возможно, здесь дело в том числе и в большой политике.

7. На каждом турнире будут разные мелодии вместо гимна? Кто должен их выбирать?

Такие моменты придется согласовывать отдельно с каждой международной федерацией (в случае с чемпионатами мира) или с МОК (в случае с Олимпиадой). Поэтому на разных турнирах будут разные мелодии и в большинстве случаев нам будут предлагать гимн и флаг международной федерации. Но не исключен и креатив. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предлагает использовать вместо гимна «Катюшу». Теоретические шансы на это имеются, но только в случае, если против этого не начнут бурно возражать другие участники соревнований и мировые СМИ.

8. А что, если поставить гимн СССР? Он же такой же по звучанию.

В санкциях четко прописана невозможность использования нынешних и бывших символов нашей страны. Поэтому гимн и флаг СССР и Российской империи не годятся.

9. Кто в этом виноват? Российские чиновники уже понесли наказание?

Если говорить о допинговом скандале в целом, который тянется уже пять лет, то некоторые замешанные в нем наши государственные чиновники (уровнем не выше заместителя министра) были отправлены в отставку именно в связи с обвинениями на международном уровне. Ушли со своих должностей и руководители некоторых национальных федераций. Однако фигурантом уголовного дела в России стал только бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков — ученый, бежавший в 2016 году в США. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, но до суда дело до сих пор не дошло.

10. Что нужно сделать, чтобы такая история не повторилась?

Это философский вопрос. Конечно, в первую очередь не допускать новых нарушений, серьезно относиться ко всем обвинениям и в целом развивать в стране антидопинговую культуру. Есть мнение, что надо таже укреплять свои позиции в международном спорте (после советских времен мы сильно сдали в этом отношении) и учиться грамотно защищать себя в Спортивным арбитраже. В общем — учиться на своих ошибках, которых в истории с санкциями против нашего спорта было сделано слишком много.