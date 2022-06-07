Китайские гандболисты: «C российскими тренерами мы стали настоящей командой»

Чем занимались гандбольные команды из Поднебесной в Москве.

3 апреля в Россию прибыла большая делегация из Китая — представители мужской и женской национальных сборных, тренеры и глава национальной ассоциации гандбола Ван Тао. Она, помимо прочего, известный в прошлом игрок, участница двух Олимпиад, в Сеуле и в Атланте. С тех пор китайские гандболисты вот уже больше двух месяцев тренируются в Москве и регулярно проводят товарищеские матчи, а сама Ван Тао постоянно на связи с руководством ФГР. О разнице между тренерскими школами, прогрессе игроков, легендарности Евгения Трефилова и желании сыграть в чемпионате России Ван Тао рассказала «СЭ».

Стали настоящей командой с российскими тренерами

— Действительно, мы здесь уже два месяца, и хочется отметить, что Россия очень гостеприимна, — начала Ван Тао. — Нас очень хорошо приняли, мы разместились в спорткомплексе «Луч», где можем под одной крышей и жить, и тренироваться. По бытовым условиям у нас нет никаких вопросов, а с российскими тренерами мы стали настоящей командой.

— Игрокам такое длительное пребывание вдали от дома не доставляет дискомфорта?

— Для нас не проблема столько времени проводить вместе. В Китае, как вы можете знать, сборы вообще длятся гораздо больше, чем в России. Единственная разница — поменялись окружающие условия, климат, язык, но в целом ничего непривычного для гандболистов нет.

— Как вам на месте помогают представители ФГР?

— Хочу сказать им огромное спасибо за организацию не только тренировок, но и свободного времени. Мы уже побывали на Красной площади, в Музее военной техники и других местах. Наши российские коллеги-тренеры привлекают к нашим занятиям своих учеников и вместе проводят с нами время на выходных, например, мы вместе жарили шашлыки. Все это помогает нам лучше понять российскую культуру, историю, а также сближает гандболистов двух стран. Поэтому и находиться далеко от родины становится не так тяжело.

— Насколько плодотворно идет взаимодействие на уровне федераций?

— Напомню, что в 2021 году мы подписали меморандум о сотрудничестве и начали работать. Для министерства спорта Китая наше с ФГР сотрудничество является образцово-показательным. Сейчас идет Российско-китайский год физкультуры и спорта, и в его рамках на сегодня это главный из таких больших проектов. Поддержка со стороны Российской Федерации колоссальная.

Как только Трефилов встает со скамейки, все игроки начинают бежать быстрее

— Как оцениваете два месяца сборов в России, что дали китайским спортсменам занятия под руководством российских тренеров?

— Считаю, что все специалисты, с которыми мы здесь работаем, очень высокого класса — и те, кто постоянно нами занимается, и те, кто приезжал на какое-то время. Для нас потренироваться с ними — большая честь. На адаптацию у нас ушло немного времени, где-то около недели.

— Вы уже успели поработать с разными специалистами, в чем особенности их стиля?

— Все они уникальные — Николай Измайлов, Людмила Бодниева, а Евгений Трефилов вообще легенда. Перед Кубком дружбы и на соревнованиях это было настоящее торнадо (смеется). Он настолько харизматичен, что как будто заполняет собой все пространство. И девушки просто не могут не попасть под его влияние. Как только Трефилов поднимается со скамейки, игроки просто смотрят на него и начинают бежать быстрее. Очень запомнилась и работа с Бодниевой, у нее очень логично построены тренировки. Людмила обладает большим международным опытом, и мы почувствовали, что после работы с ней команда выросла буквально за пару недель. Внешне Бодниева мягкая, но внутри у нее стальной стержень. Как только она начинает говорить, пускай и негромко, прислушиваются все игроки. Что касается Измайлова, то у него огромный опыт работы с молодежью и исправления техники, которая у многих китайских гандболистов хромает. Огромная благодарность всему штабу, работавшему с нами.

— Трефилов приглашал женскую команду к себе в Краснодар. Готовы поехать?

— Мы от этой мысли не отказываемся. Действительно хотим побывать в Краснодаре. Если все пойдет по плану, если нам даст добро Сергей Николаевич Шишкарев, то мы найдем время и с удовольствием съездим к Трефилову на тренировки.

— В целом методы российских тренеров отличаются от тех, к которым вы привыкли?

— Мы на самом деле усиленно работаем на занятиях. Перед каждым из них российские и китайские специалисты проводят собрание, обсуждают, чему будет посвящена тренировка. Постоянно проводятся теоретические занятия — просмотры игр, разбор ошибок. Очень приятно, что нам уделяют такое количество времени. Мы все отмечаем, что российские тренеры максимально ответственно подходят к работе, даже в мелочах. Увидели неправильное движение — сразу остановились, нужно выяснить, почему оно такое. Иногда даже кажется, что тренер придирается, но это, конечно, не так. На самом деле такому перфекционизму нам стоит поучиться. За два месяца такой работы с Измайловым мы добились больших успехов. Он для каждого движения готов объяснить и «физику», и механику, и игровую цель.

Сборная должна проводить минимум 40 матчей в год

— Какого прогресса команды добились в Москве?

— Мужская сборная почти сразу после приезда сыграла товарищеские матчи, в которых уступила. А недавно мы встретились с теми же соперниками и победили их. Даже это позволяет говорить о прогрессе. Все ребята прибавили в физической подготовке, у них снизился процент жира и увеличилось соотношение активной мышечной массы в организме. И стали настоящей командой — почувствовали тот русский дух на тренировках, за которым и приехали сюда. Все игроки стали на голову выше в профессиональном плане и просто восхищены подходом российских тренеров. Мы очень прибавили в защите, научились взаимодействовать друг с другом, включать голову, думать на площадке. Это очень заметно и в игре, и в цифрах — мы собираем статистику и видим, насколько вырос, скажем, процент сейвов у вратарей.

— А у женщин?

— Здесь чуть сложнее. Дело в том, что у мужчин средний возраст команды — 23 года, и все гандболисты примерно одного возраста, плюс приехали единой группой. Что касается девушек, то тут и разброс в возрасте больше — от 16 лет до 31 года, и прибыли они в два захода, поэтому в команде нет такого единения. Первая партия в апреле начала с исправления ошибок в технике, неправильных движений — вынос руки, постановка ног. Только мы это исправили, как в мае подъехали оставшиеся гандболистки, и все началось заново. Но все равно даже по товарищеским матчам против «Луча» можно однозначно сказать, что прогресс у нас есть. На что тренеры обращают особое внимание — на площадке не должно быть лишних движений, все делаем осознанно. Нужно понимать, куда ты бежишь и зачем, читать игру. Для многих девочек это стало откровением.

— И мужская, и женская команды регулярно проводят спарринги, как они проходят?

— В ФГР очень внимательно отнеслись к организации соревновательного процесса, ведь это неотъемлемая часть сборов. На мой взгляд, хорошая сборная в год должна проводить минимум 40 матчей. У нас каждую неделю проводятся товарищеские игры, а в апреле женская команда приняла участие в крупном международном турнире. Для нас это потрясающий опыт — мы создали команду Goldhand United, в которую вошли и российские гандболистки. Возможно, порой девочкам было сложно взаимодействовать, но они быстро научились подавать знаки и жестами, и взглядами и все равно друг друга понимали. Это еще раз доказывает, что у спорта нет национальных границ.

Хотим остаться в России еще на год

— Каковы ваши планы на ближайшее будущее?

— Мужская команда на днях готовится поехать в Белоруссию, где в период с 7 по 11 июня проведет матчи с национальной и молодежной сборными этой страны. Для нас это прекрасная возможность получить практику, после того как клубы российского чемпионата ушли в отпуск. Что касается дальнейших перспектив, то изначально мы планировали находиться в России до 2 июля в рамках подготовки к домашним Азиатским играм. Но недавно их отложили на следующий год. После этого у нас появилась идея, чтобы женская команда осталась здесь и продолжила тренировки.

— На какой срок?

— Этот вопрос находится в стадии обсуждения. В настоящее время между федерациями двух стран идут переговоры о совместных проектах, ведь помимо тренировочного процесса важно, чтобы спортсмены получали игровую практику. У нас есть ряд идей, которые мы в связи с этим прорабатываем. Думаю, что в ближайшее время сможем принять решения по этому поводу. Мы благодарны за поддержку и ФГР, и Министерству спорта России, и болельщикам, и всем нашим российским друзьям. Приложим все усилия, чтобы у нас все получилось, и постараемся через год хорошо выступить на Азиатских играх.

— Вы сами в прошлом выступали на Олимпийских играх. Как изменился китайский гандбол за время, прошедшее с тех пор?

— Конечно, все меняется, и мир вокруг, и гандбол. Его уровень постоянно растет, и за этим процессом нужно успевать. Когда я сама играла, у сборных Китая были хорошие результаты. Но с течением времени так вышло, что теперь нам нужно прикладывать большие усилия, чтобы нагонять мировую элиту.