Основная сборная России справилась с молодежкой, а команде из Китая не помогли даже советы Евгения Трефилова.

В текущей обстановке любой международный турнир, проходящий в России, обязательно становится заметным событием. Не стал исключением и гандбольный OLIMPBET Кубок дружбы, собравший на московской арене «Динамо» команды из трех стран. В полуфиналах в пятницу между собой сыграли две сборных России — основная и молодежная, а также сборная Белоруссии и команда GoldHand United, основу которой составили китайские гандболистки.

Китаянки уже почти три недели находятся в российской столице на сборах, а несколько дней назад к работе с ними подключился сам Евгений Трефилов. Мэтра в итоге уговорили появиться и на скамейке команды, в составе которой, помимо китаянок, оказались несколько игроков московского «Луча» — именно на базе этого клуба гостьи из Поднебесной проводят тренировки.

Документы и переговоры

Не менее важной, чем игровая, в пятницу оказалась официальная часть турнира. Этому поспособствовало присутствие сразу трех глав национальных федераций. Днем руководитель ФГР Сергей Шишкарев и его белорусский коллега Владимир Коноплев подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно предусматривает совместную работу как на уровне сборных, так и среди клубов — уже осенью планируется старт новой лига, которая будет составлена из четырех российских и четырех белорусских команд. Матчи будут проводиться в паузы, обычно отведенные для еврокубков.

А вечером состоялись трехсторонние переговоры Шишкарева, главы Китайской ассоциации ганбола Ван Тао и министра спорта России Олега Матыцина.

— В ходе прошедших переговоров был обсужден ряд важных инициатив, — сказал Матыцин журналистам. — Со стороны министерства будет оказано максимальное содействие в их реализации — и программы развития гандбола, и образовательных проектов, и организации сборов и соревнований. Мы видим большой потенциал в развитии нашего сотрудничества, тем более что нынешний и следующий годы объявлены главами России и Китая перекрестными годами спорта. Мы должны сделать все необходимое, чтобы спортсмены не страдали от нехватки соревновательной практики.

В ходе переговоров, например, обсуждался проект создания совместного женского турнира для команд из азиатской части России и Китая, а также совместная заявка на организацию женского чемпионата мира в 2029 или 2031 годах, проведение сборов и соревнований.

— О проекте Дальневосточной лиги уже многое сказано, хотя он требует, конечно, более длительной и содержательной подготовки, чем нынешний турнир и пребывание китайских гандболистов на сборах в России, — отметил Шишкарев. — Сейчас, как вы видите, происходит и передача опыта отечественных тренеров нашим друзьям. Первую часть этой подготовки венчает OLIMPBET Кубок дружбы. Мы надеемся на обмен делегациями — не только китайские друзья будут здесь тренироваться, но и наоборот. Думаю, нашим девушкам и парням тоже будет интересно поехать туда, потренироваться и сыграть.

Похожий сценарий

К тому моменту, как Шишкарев и Матыцин объявили турнир открытым, уже было известно имя первого финалиста. Им стала сборная Белоруссии. Команде GoldHand United не помогли ни броское название, ни Трефилов на скамейке, ни россиянки на площадке. Понятно, что китаянки еще только учатся, и несколько недель тренировок не сделали из них сборную мирового уровня.

Тем не менее, под зычные крики Трефилова его новые подопечные моментами выглядели очень неплохо и сопротивлялись. И на протяжении первого тайма интрига в матче сохранялась. Но после перерыва китаянки явно устали, почти перестали забивать, и белорусская команда начала доминировать. Отрыв в середине тайма стал двузначным, а к финальной сирене вырос до 15 мячей.

Матч двух сборных России получился более упорным, хотя и здесь по умолчанию класс одной из команд был выше. Да и сценарий получился чем-то похожим, даже по счету. Оба главных тренера применили широкую ротацию состава — например, Людмила Бодниева придержала до второго тайма вернувшуюся в команду Анну Вяхиреву. Но в целом преимущество основной сборной было очевидно.

— Эмоции после матча только положительные, — сказала правый полусредний Валерия Маслова «СЭ». — Очень благодарны нашей федерации и лично Сергею Николаевичу Шишкареву за организацию такого турнира в нынешней ситуации. Здорово сыграть против девочек из «молодежки», многие из которых ненамного младше меня. Соперницы боролись серьезно, им есть, что доказывать. Было интересно играть против них, в том числе в защите. У них есть бьющие игроки, с интересными бросками.

Главная сборная, как и положено по статусу, разнообразнее атаковала, меньше ошибалась в передачах и довольно быстро создала хороший отрыв. А после перерыва включила скорость и раз за разом забивала в быстрых переходах. Вяхирева в итоге забросила лишь однажды, но бомбардиры нашлись и помимо нее — например, семь мячей на счету Елены Михайличенко. К концу игры перевес основы достиг отметки «+14».

— Хотел бы отметить настрой, все играли с улыбками, с радостью, с азартом, — сказал после матча Шишкарев. — Кроме того, посмотрите, какая атмосфера в обеих командах, как девушки поддерживают друг друга. Этого же нельзя добиться в приказном порядке. И еще — говорю с грустинкой, но фактически для молодежной сборной это своеобразный выпускной экзамен, это их последний турнир в таком составе. Конечно, жаль, что они не попадут на чемпионат мира, где могли бы, уверен, претендовать на медали. С другой стороны, мы видим, что у нас серьезный резерв для национальной команды, много интересных бросков, розыгрышей, даже «воздушку» пытались исполнить. В 20 лет нужно еще смелости набраться, чтобы такое сыграть против основной сборной.

Теперь главный приз в субботу разыграют Россия и Белоруссия, а «молодежка» поборется за третье место с китаянками.

OLIMPBET Кубок дружбы

Полуфиналы

Goldhand United — Белоруссия — 22:37 (13:18)

Россия — Россия U20 — 35:21 (19:12)