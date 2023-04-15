ЦСКА вырвал победу в дерби у «Чеховских медведей». Феерический матч

Яркий поединок с неожиданной концовкой стал украшением последнего тура предварительного этапа мужского чемпионата страны.

OLIMPBET Суперлига. Мужчины

Чеховские медведи — ЦСКА — 30:31 (16:14)

Чеховские медведи: К.Котов (7), А.Котов (6)

ЦСКА: Киселев (8), Иванов (5), Рудь (5)

Столичные армейцы порадовали своих болельщиков, вырвав победу у бессменных чемпионов России «Чеховских медведей» на их площадке. Дерби в заключительном туре предварительного этапа OLIMPBET Суперлиги не имело турнирного значения, поскольку подмосковный клуб досрочно выиграл «регулярку», а ЦСКА так и не сумел пробиться в первую тройку. Тем не менее, столичные гандболисты выходят в плей-офф с четвертого места с отличным настроением, поскольку напоследок сумели одержать яркую победу над принципиальным соперником в драматичном поединке с непредсказуемой концовкой.

ГК ЦСКА

Первый тайм — за хозяевами

Напомним, что противостояние «Чеховских медведей» и ЦСКА венчало прошлый сезон, и армейцев от исторической победы в финале тогда отделил всего один мяч. В первом дерби в нынешнем чемпионате в декабре подопечные Владимира Максимова снова выиграли с минимальным разрывом (33:32). А уже 30 апреля этим же соперникам предстоит новое свидание — в полуфинале Кубка страны. Нынешняя встреча во многом была репетицией этой битвы. А там, вполне вероятна и следующая серия триллера в плей-офф OLIMPBET Суперлиги. Если подобное случится, публика от этого только выиграет, ведь чеховцы и армейцы регулярно выдают настоящие шедевры.

Сейчас гости показали зубы уже в первом тайме, поведя в счете. В тот момент показалось, что преимущество ЦСКА во многом связано с небольшой травмой лидера «медведей» Александра Котова и сверхуспешной игрой вратаря армейцев Дмитрия Кузнецова. Впрочем, полусредний хозяев вскоре вернулся на площадку, и чеховцы наладили контратакующую игру. При этом нападение армейцев все чаще начало вязнуть в обороне соперников, где очень солидно смотрелся Виктор Фурцев. В конце концов, чемпионы страны перехватили инициативу, и ушли на перерыв с заделом в счете и желанием дожать соперников во втором тайме.

Казалось, что преимуществу подмосковного клуба ничто не угрожает, и он в итоге дожмет соперников. Когда «Чеховские медведи» забросили три мяча со своей половины поля в пустые ворота показалось, что гости сломлены, но не тут-то было. Своим возвращением в игру ЦСКА обязан все тому же Дмитрию Кузнецову, который просто феноменально действовал в воротах, и поймавшему кураж Дмитрию Киселеву. Их стараниями за пять минут до завершения встречи счет стал ничейным 28:28. Хозяева, правда, все равно имели преимущество в одну атаку, но, вероятно, мотивация армейцев оказалась сильнее.

ГК ЦСКА

Фантастическая концовка

В последней атаке чеховцы не реализовали свой шанс, а ЦСКА заработал право на семиметровый. Капитан армейцев Даниил Шишкарев уговорил «штатного пенальтиста» Дмитрия Киселева представить ему право на решающий бросок. И в итоге чутье Даниила не подвело, и он принес армейцам долгожданную и такую важную в моральном плане победу. В последний раз москвичи побеждали своих самых грозных соперников 22 мая прошлого года финальном матче суперлиги. Не исключено, что теперь у ЦСКА есть шанс повторить этот успех и в плей-офф, прервав гегемонию клуба из Чехова в чемпионате страны, которая продолжается с 2003 года.

— Это была равная игра, — сказал после матча главный тренер армейцев Олег Ходьков. — Почти весь матч мы догоняли «Чеховских медведей» и в какой-то момент возникла опасная разница в счете в четыре мяча. Но, слава Богу, мы выстояли, и вернулись в игру. Чтобы команда не поплыла, ее требовалось эмоционально зарядить. Ребята не опустили рук, это в итоге и стало залогом успеха. В концовке соперник не успел реализовать атаку, а мы забили пенальти. Возможно, справедливым результатом здесь была бы ничья.

Предварительный двухкруговой этап чемпионата страны завершится завтра двумя матчами. Но, независимо от их исхода, в плей-офф «Чеховским медведям» предстоит противостояние с командой «СГАУ-Саратов». ЦСКА ждет дуэль с питерским «Зенитом», и это, возможно, самая непредсказуемая пара четвертьфинала.