Подмосковная команда никому не уступает звание сильнейшей в стране вот уже два десятка лет.

В Северной Америке клубы, выигравшие несколько титулов за недолгий период времени, принято называть династиями. Как, например, легендарный хоккейный «Эдмонтон Ойлерз» с Уэйном Гретцки, взявший во второй половине 80-х пять Кубков Стэнли за семь сезонов, или баскетбольный «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом, в 90-е за восемь лет становившийся чемпионом шесть раз.

Но, похоже, в мужском российском гандболе пришла пора придумывать какой-то новый термин. Потому что по отношению к «Чеховским медведям» даже «династия» уже звучит слабо. Ведь команда под руководством Владимира Максимова в минувшую субботу стала чемпионом России в 20-й раз подряд!

Эпоха и фестиваль

90-е годы прошлого века в чемпионате России прошли под знаком превосходства московского ЦСКА и волгоградского «Каустика», взявших по четыре титула. Но после того как в Чехове в 2001-м создали новый клуб, пусть и на базе прежнего ЦСКА-«Спортакадемклуба», в отечественном гандболе началась совсем другая эпоха.

И с тех пор на протяжении 20 лет меняются имена серебряных и бронзовых призеров, среди которых были и тот же «Каустик», и астраханское «Динамо», и петербургская «Нева», и «Пермские медведи», и ставропольский «Виктор». Но чемпион остается неизменным — «Чеховские медведи».

В финале нынешнего сезона вызов подмосковной команде в третий раз за четыре года (прошлый плей-офф не состоялся из-за пандемии) бросил клуб из столицы. Особо интересно, что «медведи» сошлись с воссозданным ЦСКА, от которого когда-то началась их собственная история. Но одолеть чеховцев вновь оказалось невозможно. Тем более у них в «берлоге» — после выездной победы чеховцы дома поставили красивую точку, и третий матч в серии до двух побед командам не потребовался.

Атмосфера праздника, кстати, чувствовалась в субботу еще до входа во Дворец спорта «Олимпийский» — для своих поклонников, которых на трибунах в итоге собралось полторы тысячи, «Чеховские медведи» устроили целый Фестиваль гандбола с концертной программой, спортивными развлечениями и мастер-классами. А логичным завершением дня стала победа хозяев, позволившая не откладывать 20-е чемпионство на лишний день.

Революция переносится

После того как женский гандбольный ЦСКА прервал доминирование в чемпионатах России клуба «Ростов-Дон», болельщики армейцев принялись ждать революции и в мужской Суперлиге Париматч. Но, как показал первый финальный матч, «Чеховские медведи» были и остаются главными претендентами на золото. Дав соперникам полидировать в первом тайме встречи на легендарной арене «Динамо» на улице Лавочкина, подмосковные гандболисты после перерыва безоговорочно перевернули ход игры. И, между прочим, напомнили, что в нынешнем сезоне «медведи» в России никому не уступали, а единичка в графе «поражения» появилась после технической ковидной «баранки». Вот и во второй финальной игре изменить это положение ЦСКА не удалось, как ни старались Велимир Петкович и его подопечные.

Сценарии игр, кстати, оказались в чем-то похожими. Армейцам и в ответной игре поначалу принадлежала инициатива. При этом счет команды не могли открыть более двух минут, за которые первыми сейвами успели отметиться оба вратаря — Виктор Киреев из ЦСКА и его визави Дмитрий Павленко.

И до исхода 20 минут встречи гости, которым победа была жизненно необходима, вели в счете, пусть и с минимальным преимуществом. Трудился в линии Дмитрий Ильченко, в итоге ставший самым результативным в составе ЦСКА, забивали Валентин Воробьев и Олег Астрашапкин. Но в концовке первого тайма «Чеховские медведи» каким-то неуловимым для соперника образом ушли вперед. В последний раз в матче счет был равным на 26-й минуте, 11:11, а к перерыву хозяева вели уже «+4».

Вторая же половина стала еще одним фестивалем чеховского гандбола, но уже на паркете. Павленко превратился в непробиваемую стену, Сергей Марк Косоротов снова стал злым гением ЦСКА, закончив матч с 7 голами после 8 бросков, пять пенальти реализовал Дмитрий Киселев. «Медведи» наглядно показали, кто на данный момент сильнейший клуб в России, и закончили матч с двузначным перевесом в счете.

Таким образом, революция в мужском чемпионате России откладывается еще минимум на сезон. Осенью мы увидим обновленные составы чемпиона и претендентов, а примерно через год узнаем, станут ли «Чеховские медведи» 21-кратными или у титула все-таки появится новый обладатель.