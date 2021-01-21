«На ЧМ должен быть один провальный матч. Надеюсь, выиграем у Македонии и Швеции»

Трехкратная чемпионка мира по гандболу Надежда Муравьева — о поражении от Египта, удалениях и уверенной игре Кудинова.

Сборная России до предела усложнила себе задачу выхода в четвертьфинал чемпионата мира-2021, уступив команде Египта в первом матче основного раунда (23:28). В оставшихся двух встречах у нас нет права даже на ничью, а одни из соперников — мощные шведы, которые, по мнению экспертов, являются претендентами на медали. В интервью «СЭ» трехкратная чемпионка мира Надежда Муравьева объяснила, почему в игре с хозяевами подопечные Велимира Петковича выглядели не так здорово, как со Словенией и Белоруссией, как сказываются на команде отсутствие лидеров и за счет чего можно обыграть Швецию.

Ребята бились с Египтом, проиграли с небольшой разницей

— В чем причина поражения от Египта? Слабая реализация моментов или мы объективно слабее?

— Мне кажется, что игра сборной России на этом ЧМ вернула веру в наш мужской гандбол. Все наше гандбольное сообщество вновь стало болеть за национальную команду, созваниваться, с нетерпением ждать матчей у экранов ТВ. Все-таки последние годы было некое разочарование от игры мужской сборной, мы перестали надеяться на какие-то серьезные результаты от парней. Сейчас есть общий порыв — это уже достижение. Я не говорю, что на этом надо останавливаться, но вчерашнее поражение меня не столь сильно разочаровало.

После трех игр, которые они провели на колоссальном подъеме, было ожидаемо, что наступит провал. Любой специалист скажет, что большой турнир невозможно пройти без одной неудачной игры. И то, что этот провал случился в игре с Египтом, закономерно. Они играют дома, на трибунах их поддерживают руководители страны. Так что за счет психологии и морального подъема они показывают игру, которая выше их уровня. Мы сыграли ниже своего уровня, так как выплеснули много эмоций на предварительной стадии. Главное, что ребята бились, проиграли с небольшой разницей.

— Семь двухминутных удалений — не перебор? Судьи благоволили хозяевам?

— Я не увидела какой-то предвзятости арбитров. Мы сами виноваты в этих удалениях. Где-то сказалось усталость, где-то — потеря концентрации. Лишний раз цепляли сзади, когда можно было не делать этого.

— В двух оставшихся играх нет права даже на ничью. Есть вероятность, что сможем взять максимальное количество очков с Македонией и Швецией?

— Может так сложиться, что мы выиграем обе игры. Надеюсь, что после поражения от Египта синусоида физической формы парней вновь пойдет вверх, мы поймаем кураж, вернем самообладание. Тогда у нас появятся шансы на успех. Плюс не забывайте, что это ЧМ — своеобразный в силу ковидных ограничений. Кто-то из лидеров тех же шведов может сдать положительный тест и пропустить решающие игры. Такого тоже нельзя исключать. Если же вчерашняя игра была звоночком о том, что мы подсели физически, тогда увы. Но я созвонюсь с ребятами, они настроены по-боевому. Хотят двигаться вперед и не теряют надежду.

— Швеция будет самым сильным соперником?

— Думаю, что да. Они показывают очень мощный гандбол в Египте.

— Кто лидер этой сборной в отсутствие Павла Атамана и Сергея Шкуринского?

— Бывает такое, что иногда лучше сыграть без лидеров. Тогда вся команда подравнивается. Психологически все понимают, что лидера нет и ты должен сделать больше, чем можешь. Поэтому ответственность за результат распределяется поровну. Если же выделять кого-то из ребят в этом составе, то, конечно, очень хорош Сергей Марк Косоротов. Вчера он забил шесть голов из восьми нашей команды в первом тайме. Отличная статистика.

— Многих удивляет игра Сергея Кудинова, который попал в сборную в последний момент...

— Да, его хорошо приняли в команде. Сергей давно играет в чемпионате Франции, мы его не так часто видим. Поэтому и удивляемся. А так, я думаю, что он показывает свой обычный, высокий уровень. Согласна, что Кудинова вместе с Косоротовым можно назвать лидерами команды. Еще мне импонирует игра нашего линейного — Александра Ермакова. Вратари выступают очень вдохновенно. Большие молодцы. Виктор Киреев выдал супермач со Словенией, Станислав Третынко — с Кореей.

— Но в матче с Египтом вратари выглядели не лучшим образом (Киреев 3 сейва из 17 бросков, 18%), у Третынко (2/11, 18%), у Дмитрия Павленко (0/5, 0%)?

— Согласна. Но вчера объективно матч не получился у всей команды. Надеюсь, что ребята будут выручать в матчах с Македонией и Швецией. Они тоже лидерское звено в этой команде.

Расписание матчей сборной России

22 января, 17.30. Северная Македония — Россия

24 января, 22.30. Россия — Швеция

Положение команд в группе IV

Швеция — 5 очков

Египет — 4

Словения — 4

Россия — 3

Белоруссия — 2

Северная Македония — 0

*В плей-офф выходят две лучшие команды из группы.