Женская сборная России начнет олимпийский отборочный турнир матчем против Сербии

Женская сборная России по гандболу стартует в олимпийском отборочном турнире 20 марта матчем против команды Сербии, сообщает сайт Международной федерации гандбола.

На турнире в венгерском Дьоре россиянки также сыграют с командами Китая (21 марта) и Венгрии (22 марта).

В гандбольном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио примут участие 12 команд, шесть из них уже известны: Япония (на правах хозяев), Франция (чемпион Европы), Бразилия (победитель Панамериканских игр), Южная Корея (чемпион Азии), Ангола (чемпион Африки) и Голландия (чемпион мира).