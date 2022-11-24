Женская сборная Китая победила Казахстан в первом матче на чемпионате Азии. Команда готовилась к турниру в России

Женская сборная Китая обыграла Казахстан в первом матче на чемпионате Азии — 28:26.

В данный момент китаянки занимают второе место в группе B. Команда проведет следующий матч на турнире 25 ноября против Японии, которая разгромила Таиланд (44:9) в первом туре.

Сборная Китая с начала апреля тренировалась в Москве под руководством российских специалистов.

С сентября этого года команда играет в российской Суперлиге под названием «Феникс». В чемпионате России китаянки набрали 9 очков в 14 матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице.