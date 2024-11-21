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Вяхирева: «Две недели назад получила сотрясение мозга. Но я готова играть»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева поделилась ощущениями от приезда на сбор национальной команды России.

Сборная 26 и 27 ноября сыграет товарищеские матчи с командой Белоруссии в Минске.

— Я рада быть здесь, рада видеть девчонок. Чувство, что будто и не уезжала. На этой базе провела очень много лет. Все какое-то родное.

Где-то две недели назад получила сотрясение мозга. Не очень тяжелое, но не сильно приятное. Пропустила две игры в клубе, но тренеры списались и договорились. Людмила Валериевна меня немножко поберегла первые несколько дней сборов, потому что не могла по полной заниматься. Сегодня начала вкатываться в процесс. Иду на поправку, все хорошо. Просто стараюсь быть аккуратнее.

— Чувствуете, что к матчам в Минске будете готовы?

— Да.

— В игре мы вас увидим?

— Это зависит от тренера. Я надеюсь. Хочу поиграть, людей посмотреть, себя показать... Почувствовать опять эту атмосферу. Немножко необычно, потому что 70 процентов команды я не знаю. Все молодые девочки. Поэтому для меня это, можно сказать, новая команда.

— Что стало мотивацией приехать именно сейчас?

— Сейчас большой перерыв. Чувствую себя более-менее нормально, если исключим мое сотрясение. По сути ничего меня не останавливало. В прошлые года я много травм получала. Поэтому использовала перерыв, чтобы пройти какое-то восстановление. Не было смысла в том, чтобы просто приехать и на лавочке смотреть тренировки. Сейчас я в форме и могу участвовать в тренировочном процессе, — сказала Вяхирева.

Сборная России по гандболу
Анна Вяхирева
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