Вяхирева - претендент на титул лучшей гандболистки 2018 года

Россиянка Анна Вяхирева претендендует на титул лучшей гандболистки 2018 года. Помимо нее, на награду претендуют Амаддин Лейно, Эстель Нзе-Минко (обе - Франция), Стине Отфедал (Норвегия) и Кристина Нягу (Румыния).

Вяхирева в 2018 году в составе сборной России дошла до финала чемпионата Европы и была признана MVP турнира. Также она выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России в составе "Ростов-Дона" и добралась с ним до "Финала четырех" Лиги чемпионов.

Проголосовать можно на официальном сайте Международной федерации гандбола.