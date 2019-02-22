Вяхирева - претендент на титул лучшей гандболистки 2018 года

Россиянка Анна Вяхирева претендендует на титул лучшей гандболистки 2018 года. Помимо нее, на награду претендуют Амаддин Лейно, Эстель Нзе-Минко (обе - Франция), Стине Отфедал (Норвегия) и Кристина Нягу (Румыния).
Вяхирева в 2018 году в составе сборной России дошла до финала чемпионата Европы и была признана MVP турнира. Также она выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России в составе "Ростов-Дона" и добралась с ним до "Финала четырех" Лиги чемпионов.
Проголосовать можно на официальном сайте Международной федерации гандбола.
Дополнительная информация
http://www.ihf.info/en-us/mediacentre/news/newsdetails.aspx?ID=6374
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