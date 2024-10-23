Воронин вызвал 18 гандболистов на турнир в Белоруссии

Мужская национальная команда России под руководством Льва Воронина начнет осенний сбор 3 ноября на базе в Новогорске, а затем сыграет на турнире в Могилеве. Матчи в Белоруссии станут для команды первыми под руководством Воронина, который в июне сменил у руля команды Велимира Петковича.

В состав сборной включены 18 гандболистов из 10 клубов — наибольшее представительство у ЦСКА и «Чеховских» медведей, которые делегировали по 4 игрока. Среди игроков есть один дебютант, правый крайний Анатолий Филиппов из «СГАУ-Саратов», а еще 5 приглашены в команду во второй раз в карьере — вратари Дмитрий Корякин и Иван Шаров, правый крайний Андрей Волхонский, линейный Никита Кашников и правый полусредний Антон Аксюков. Единственным легионером станет голкипер белорусского «Мешков Бреста» Денис Заболотин.

— В составе нет откровенно возрастных игроков, но опытные гандболисты тем не менее присутствуют, — приводит слова Воронина пресс-служба ФГР. — Вместе с Заболотиным, который постоянно выступает за сборную и достаточно уверенно играет в «Мешков Бресте», вызовы получили Корякин и Шаров. Эти молодые ребята со старта нового сезона показывают уверенную игру. На правом краю также представлены молодые игроки — Волхонский и Филиппов. К сожалению, по ряду причин к нам не сможет присоединиться Сергей Марк Косоротов. На позиции левого полусреднего сыграют Илья Белевцов и Евгений Дземин. Команда составлена с прицелом на будущее, поэтому изменения есть почти на каждой позиции. Я общался с такими авторитетными игроками, как Виктор Киреев, Даниил Шишкарев и Дмитрий Житников. Если ситуация изменится, и в ближайшее время мы сможем участвовать в официальных международных соревнованиях, то они всегда готовы прийти на помощь сборной.

После трех дней тренировок в Новогорске команда отправится в Могилев, где с 7 по 9 ноября состоится турнир с участием взрослых и молодежных сборных России и Белоруссии. Подопечные Воронина начнут игрой с российской «молодежкой», во втором туре сыграют с их белорусскими сверстниками, а закроют соревнования встречей с хозяевами.

Состав сборной России:

Вратари: Денис Заболотин («Мешков Брест»), Дмитрий Корякин («Динамо Астрахань»), Иван Шаров («Динамо-Сунгуль»);

Левые крайние: Дмитрий Ионов, Егор Кочура (оба — ЦСКА);

Правые крайние: Андрей Волхонский («Пермские медведи»), Анатолий Филиппов («СГАУ-Саратов»);

Линейные: Александр Ермаков, Виктор Фурцев (оба — «Чеховские медведи»), Никита Кашников (СКИФ), Роман Царапкин (ЦСКА);

Правые полусредние: Антон Аксюков («Чеховские медведи»), Андрей Беляев («Виктор»), Дмитрий Киселев («Зенит»);

Левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Евгений Дземин («Чеховские медведи»);

Разыгрывающие: Александр Аркатов («Динамо-Сунгуль»), Савелий Шалабанов (СКИФ).