12:14 5 декабря | ГАНДБОЛ

Владлена Бобровникова: "После Олимпиады не успели очухаться"

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Левая полусредняя сборной России Владлена Бобровникова в интервью "Р-Спорт" подчеркнула, что ее жизнь не претерпела изменений после завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По ее словам, никто из игроков национальной команды не "поймал звезду".

 
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- Как поменялась ваша жизнь за три месяца в ранге олимпийской чемпионки? - вопрос Бобровниковой.

- Вообще никак. Не успели очухаться просто. Пять дней на отдых - и вернулись в свои команды, приступили к тренировкам, новый сезон. Возможно, люди думают, что олимпийская чемпионка ходит, высоко подняв голову, а все перед ней должны расступаться и кидать красный ковер к ногам. Ничего подобного.

- То есть после золота Рио никто не "словил звезду"?

- Даже времени не было "поймать звезду" (смеется). Мы общались с представительницами других видов спорта. Синхронистки, фехтовальщицы получили 3-4 месяца отдыха. Психологи говорят, что после таких побед нужно три месяца на то, чтобы просто восстановить свою голову. Нам же нужно было перестроиться. Начался клубный сезон, Лига чемпионов, нужно было скорее забыть Олимпийские игры, что мы и постарались сделать. Такой бешеный ритм у нас - вроде только закончилась Олимпиада, а уже чемпионат Европы начался. Жить даже не успеваем.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161205/1113257397.html

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