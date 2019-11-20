«Виктор» победил «Каустик» и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей

«Виктор» в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России обыграл «Каустик» — 28:26. Ставропольская команда с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. В 12 встречах она не потерпела ни одного поражения.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Предварительный этап

Спартак (Москва) — Акбузат (Уфа) — 28:26

Университет-Нева (Санкт-Петербург) — Динамо-Челябинск (Челябинск) — 30:22

Виктор (Ставрополь) — Каустик (Волгоград) — 28:26

СКИФ (Краснодар) — СГАУ-Саратов (Саратов) — 30:32