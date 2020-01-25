Венгрия, Австрия и Швейцария примут женский чемпионат Европы
15:26
Россия уступила совместной заявке Венгрии, Австрии и Швейцарии в борьбе за право принять женский чемпионат Европы по гандболу 2024 года, информирует ТАСС.
Место проведения турнира было определено на заседании внеочередного конгресса Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме.
За право проведения чемпионата Европы Россия боролась с двумя заявками. Еще одна предполагала проведение турнира в Чехии, Польше и Словакии.
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