Венгрия, Австрия и Швейцария примут женский чемпионат Европы

Россия уступила совместной заявке Венгрии, Австрии и Швейцарии в борьбе за право принять женский чемпионат Европы по гандболу 2024 года, информирует ТАСС.

Место проведения турнира было определено на заседании внеочередного конгресса Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме.

За право проведения чемпионата Европы Россия боролась с двумя заявками. Еще одна предполагала проведение турнира в Чехии, Польше и Словакии.