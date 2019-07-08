В Польше возбудили дело о непредумышленном убийстве после гибели 20-летней гандболистки молодежной сборной России

Представитель пресс-службы полиции в городе Оструда Анна Карчевская сообщила, что польская прокуратура возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве после гибели в республике игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

20-летняя гандболистка утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2-7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором принимала участие. 10 июля состоится судебно-медицинская экспертиза.

– Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства, – приводит ТАСС слова Карчевской. – Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели. Это произошло минувшей ночью. Около полуночи дежурному поступил вызов об извлечении из воды тела женщины. Приехавшие на место врачи скорой помощи пытались ее реанимировать, но безуспешно. На данный момент сложно сказать, что было непосредственной причиной смерти.

Королева выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, а также играла за молодежную сборную России.

20-летняя гандболистка молодежной сборной России погибла в Польше