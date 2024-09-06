Умер олимпийский чемпион 1976 года гандболист Резанов

Советский гандболист Александр Резанов умер на 76-м году жизни.

Об этом сообщил его бывший партнер по сборной СССР Владимир Максимов.

«Он был в больнице на общем медицинском обследовании, его проверили, сказали, что все нормально. Но когда пришел домой — инсульт», — цитирует Максимова ТАСС.

В 1976 году Резанов со сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в Монреале. Он провел 127 матчей в национальной команде. Также гандболист становился серебряным призером чемпионата мира и выигрывал серебро чемпионата СССР.