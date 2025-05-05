Гандбол
5 мая, 15:20

Умер экс-тренер женской сборной по гандболу Сергей Аванесов

Камила Абдурахманова
корреспондент

На 91-м году жизни скончался Сергей Аванесов, ранее занимавший пост главного тренера женской сборной России по гандболу.

«Федерация гандбола России выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал замечательного специалиста и прекрасного человека Сергея Аванесова», — сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Аванесов тренировал женский гандбольный клуб «Ростсельмаш» с 1991 по 1995 год и привел его к победе в чемпионате России в сезоне-1993/94. В 1993-1994 годах он был главным тренером женской национальной сборной, а затем два года работал помощником главного тренера.

Источник: ФГР
