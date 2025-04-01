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1 апреля, 14:07

Умер бывший президент IHF Эрвин Ланц

Камила Абдурахманова
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Пресс-служба IHF сообщила о смерти бывшего президента Международной федерации гандбола Эрвина Ланца. Ему было 94 года.

«Будучи президентом, он неустанно выступал в защиту гандбола, работая над тем, чтобы сделать этот вид спорта более известным и популярным. С глубокой скорбью я выражаю свои глубочайшие соболезнования от имени Международной федерации гандбола. Его лидерство, преданность делу и страсть к гандболу были поистине замечательными, и его утрата ощущается не только IHF, но и всем мировым гандбольным сообществом», — сказал президент IHF Хассан Мустафа.

Ланц руководил Австрийской федерацией гандбола с 1977 по 1995 год, а затем возглавлял IHF с 1984 по 2000 год. Он был почетным президентом обеих организаций.

Также Ланц занимался политикой: был членом городского совета Вены, работал министром транспорта, внутренних и иностранных дел Австрии.

Гандбол
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