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Украинские гандболистки устроили массовую драку во время матча

16:33
Игроки «Днепрянки». Фото ГК «Днепрянка».
Игроки «Днепрянки». Фото ГК «Днепрянка».

Во время матча чемпионата Украины по гандболу среди женщин между «Днепрянкой» (Херсон) и «Реал» (Николаев) произошла массовая драка игроков.

Незадолго до завершения игры при счете 27:24 в пользу «Днепрянки» гандболистка хозяев Каролина Савченко нервно отреагировала на действия Светланы Аксеновой, которая сфолила против нее. Завязалась драка, в которой поучаствовали игроки обеих команд.

В драку вступили и тренеры обеих команд. Судья в драку не вмешивалась, а после ее завершения показала двум игрокам красные карточки. «Днепрянка» в итоге победила со счетом 30:28.

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