«Уфа-Алиса» потерпела шестое поражение кряду, уступив «Астраханочке»
21:17
«Уфа-Алиса» в матче предварительного этапа чемпионата России разгромно уступила «Астраханочке» — 25:38. Команда из Башкортостана потерпела шестое поражение кряду.
В параллельной встрече ЦСКА обыграл «Ладу» — 25:23.
Гандбол
Астрахань (Россия)
Чемпионат России. Женщины
Предварительный этап
Астраханочка (Астрахань) — Уфа-Алиса (Уфа) — 38:25 (19:11)
ЦСКА (Москва) — Лада (Тольятти) — 25:23 (13:12)
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