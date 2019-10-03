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«Уфа-Алиса» потерпела шестое поражение кряду, уступив «Астраханочке»

21:17
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«Уфа-Алиса» в матче предварительного этапа чемпионата России разгромно уступила «Астраханочке» — 25:38. Команда из Башкортостана потерпела шестое поражение кряду.

В параллельной встрече ЦСКА обыграл «Ладу» — 25:23.

Гандбол

Астрахань (Россия)

Чемпионат России. Женщины

Предварительный этап

Астраханочка (Астрахань) — Уфа-Алиса (Уфа) — 38:25 (19:11)

ЦСКА (Москва) — Лада (Тольятти) — 25:23 (13:12)

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