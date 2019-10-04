Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Гандбол

Турнир среди женских сборных может пройти в Москве в июле 2020 года

18:51

Федерация гандбола России планирует провести товарищеский турнир среди женских сборных в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио. Ранее ФГР подписала бессрочное соглашение о сотрудничестве с Федерацией гандбола Испании, сообщает ТАСС.

— Очень надеюсь получить поддержку министра спорта РФ, мы хотим в начале июля провести предолимпийский турнир женских сборных в Москве, Испания уже подтвердила свое участие, — рассказал глава ФГР Сергей Шишкарев в интервью ТАСС. — Они будут жить в Новогорске, мы подготовили письмо в мэрию Москвы, думаю, поддержку мы получим. Хотим пригласить еще Бразилию. Турнир будет носить товарищеский статус.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6965257

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир