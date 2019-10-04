Турнир среди женских сборных может пройти в Москве в июле 2020 года

Федерация гандбола России планирует провести товарищеский турнир среди женских сборных в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио. Ранее ФГР подписала бессрочное соглашение о сотрудничестве с Федерацией гандбола Испании, сообщает ТАСС.

— Очень надеюсь получить поддержку министра спорта РФ, мы хотим в начале июля провести предолимпийский турнир женских сборных в Москве, Испания уже подтвердила свое участие, — рассказал глава ФГР Сергей Шишкарев в интервью ТАСС. — Они будут жить в Новогорске, мы подготовили письмо в мэрию Москвы, думаю, поддержку мы получим. Хотим пригласить еще Бразилию. Турнир будет носить товарищеский статус.