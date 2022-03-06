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Сегодня, 18:40

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу вызвал 20 игроков на ближайший сбор

Иван Шитик
Корреспондент

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Велимиром Петковичем определил состав на ближайший сбор, сообщает сайт ФГР.

Сборная России будет тренироваться в Новогорске с 14 по 20 марта. Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артем Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).

Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).

Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарев (оба — «Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА).

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»).

Правые полусредние: Андрей Беляев, Никита Каменев, Александр Котов (все — «Чеховские медведи»), Сергей Иванов, Дмитрий Киселев (оба — ЦСКА).

Левые полусредние: Евгений Дземин («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия).

Разыгрывающие: Денис Афонин («Донские казаки»), Валентин Воробьев (ЦСКА).

Ранее гандбольный союз Сербии уведомил ФГР об отмене товарищеских встреч мужских сборных в связи с вердиктом исполкома Европейской федерации гандбола.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27301/20-gandbolistov-vyzvany-na-sbor-nacionalnoj-komandy
Сборная России по гандболу
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