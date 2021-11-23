Тренер женской сборной России по гандболу: «На чемпионате мира поставлена мегаамбициозная задача»

Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала о задачах команды на предстоящий чемпионат мира.

«Волнительно, тревожно и в то же время ответственно. Федерация в лице [ее президента] Сергея Николаевича Шишкарева озвучила достаточно амбициозную задачу — попасть в полуфинал, в четверку лучших команд чемпионата мира», — цитирует Бодниеву ТАСС.

Чемпионат мира состоится с 3 по 19 декабря. В Норвегии команда проведет заключительный этап подготовки к турниру.