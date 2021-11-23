Тренер женской сборной России по гандболу: «На чемпионате мира поставлена мегаамбициозная задача»
Тренер женской сборной России по гандболу Бодниева рассказала о цели команды на чемпионат мира
17:54
Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала о задачах команды на предстоящий чемпионат мира.
«Волнительно, тревожно и в то же время ответственно. Федерация в лице [ее президента] Сергея Николаевича Шишкарева озвучила достаточно амбициозную задачу — попасть в полуфинал, в четверку лучших команд чемпионата мира», — цитирует Бодниеву ТАСС.
Чемпионат мира состоится с 3 по 19 декабря. В Норвегии команда проведет заключительный этап подготовки к турниру.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю