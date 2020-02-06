Тренер мужской сборной России будет объявлен не позднее 1 апреля

Имя нового главного тренера мужской сборной России по гандболу будет объявлено не позднее 1 апреля, сообщает ТАСС.

В Москве состоялось заседание исполкома ФГР, на котором рассматривались в том числе результаты сборных команд на прошедших международных турнирах. Бывший тренер российской команды Эдуард Кокшаров подал в отставку 16 января после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. Россияне заняли 22-е место из 24 команд, не сумев выйти в основной раунд турнира и потерпев поражения во всех трех встречах предварительного раунда.