Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 13:10

Трефилов считает, что неупорядоченная деятельность агентов приводит к раздуванию зарплат в футболе и гандболе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов считает, что необходимо регулировать работу агентов в профессиональных игровых видах спорта.

«Высокие зарплаты футболистов? Не я решаю, решают спонсоры. У нас в гандболе сейчас тоже проблема — выскакивают агенты, у всех игроков они появились. Надо упорядочить, иначе у нас будет такой же локаут, как бывает в Национальной хоккейной лиге.

Агенты разувают зарплаты? Конечно. Им же не только клуб платит, но и спортсмены. Считаю, это не очень правильно: я работаю-работаю, а потом ко мне приходит агент, после он наговорит что-то за сараем или гаражом, и продает меня", — приводит ТАСС слова Трефилова.

Под руководством Трефилова женская сборная России по гандболу выиграла Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (2016), стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине (2008) и четыре раза побеждала на чемпионате мира.

Источник: https://tass.ru/sport/16743581
Гандбол
Футбол
Евгений Трефилов
0
Читайте также
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Лев напал на дрессировщика во время представления в цирке в Сочи
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России примет Белоруссию в январе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости