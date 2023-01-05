Трефилов считает, что неупорядоченная деятельность агентов приводит к раздуванию зарплат в футболе и гандболе

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов считает, что необходимо регулировать работу агентов в профессиональных игровых видах спорта.

«Высокие зарплаты футболистов? Не я решаю, решают спонсоры. У нас в гандболе сейчас тоже проблема — выскакивают агенты, у всех игроков они появились. Надо упорядочить, иначе у нас будет такой же локаут, как бывает в Национальной хоккейной лиге.

Агенты разувают зарплаты? Конечно. Им же не только клуб платит, но и спортсмены. Считаю, это не очень правильно: я работаю-работаю, а потом ко мне приходит агент, после он наговорит что-то за сараем или гаражом, и продает меня", — приводит ТАСС слова Трефилова.

Под руководством Трефилова женская сборная России по гандболу выиграла Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (2016), стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине (2008) и четыре раза побеждала на чемпионате мира.