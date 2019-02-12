Трефилов рассказал, как из больницы руководил "Кубанью" в матче с "Ларвиком"

Главный тренер женской сборной России и "Кубани" Евгений Трефилов рассказал о том, как руководил действиями краснодарской команды в матче Кубка ЕГФ с "Ларвиком".

- В ход событий в Норвегии вмешивался фрагментарно. Непосредственно во время матча поддерживал постоянный контакт по телефону с директором клуба Сергеем Вальтером, который находился на скамейке запасных с наушником. В перерыве по громкой связи слегка поучаствовал в разборе полетов.



Пошуметь пришлось, когда соперницы уронили Фролову, и ее немного передержали на скамейке. Не получалась игра на позиции левой полусредней у Баркаловой. Норвежки это прекрасно понимали и сосредоточились на Голиковой и Скоробогатченко. Фролова вернулась и сразу забросила важный мяч. Значит, подсказал правильно, хотя часто это лотерея. В данном случае сработало, хотя бывает и наоборот. Там особо наставления были не нужны. Когда игра идет кость в кость, со скамейки не докричишься, не то что по телефону.

В том матче подопечные Трефилова сыграли вничью с "Ларвиком" со счетом 23:23.