Трефилов отреагировал на предупреждение норвежцам за призывы отстранить россиян: «Наконец-то им указали их место»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал решение комиссии по этике Международной федерации гандбола вынести предупреждение главе Норвежской федерации гандбола за призывы отстранить российский спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Я удивлен, конечно, потому что норвежская федерация постоянно относилась к нам предвзято. Наконец-то им указали их место. Должна быть определенная скромность, хотя заслуги норвежской женской сборной достаточно высоки, но это не значит, что они должны править балом. Они заправляли в скандинавской группе — Дания, Норвегия, Швеция, Исландия. В связи с этим они считали, что держат бога за бороду. Надо, прежде всего, остановиться», — цитирует Vprognoze.ru Трефилова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.