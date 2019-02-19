Трефилов перенес операцию на сердце

Главный тренер "Кубани" и женской сборной России Евгений Трефилов​ сегодня перенес операцию на сердце. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

– Операция прошла в плановом режиме в Центре грудной хирургии, - сказал генеральный директор "Кубани" Сергей Вальтер. – Евгений Васильевич сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Его состояние, по их словам, стабильное. Впереди у Евгения Васильевича – восстановление и возвращение к работе. После таких операций люди полностью возвращаются к прежней жизни без каких-либо ограничений. Нам всем остается мысленно направить от каждого чуточку позитива и доброй энергии в адрес Трефилова.

Трефилов был госпитализирован в Краснодаре 5 февраля из-за проблем с сердцем. Операция была назначена на 7 февраля, но была перенесена на более поздний срок.