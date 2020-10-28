Трефилов опроверг информацию о том, что он госпитализирован в Москве

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов опроверг информацию о своей госпитализации в одну из московских клиник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 65-летний специалист доставлен медицинским спецбортом из Краснодара в Москву в связи с заражением инфекцией. В Федерации гандбола России (ФГР) заявили, что Трефилов находится в одной из столичных клиник.

«Нормальное самочувствие, ничего плохого. Все нормально, подозрение на коронавирус, а там видно будет. Ну, мы сдаем тесты каждый раз. Еще будут перепроверять. Сегодня результат пришел. Я дома. Сейчас перепроверяют результат. Пока все нормально. Может быть, ошиблись», — приводит «РИА Новости» слова Трефилова.