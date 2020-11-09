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Трефилов — о коронавирусе: «Пусть люди с этим не шутят. Я сам сначала думал, что все фигня»

18:37
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Меня выписали, уже вернулся домой. Этой гадости у меня уже нет, провели три теста. Чувствую себя уже лучше, но врачи обещают последствия после коронавируса. Есть проблемы с легкими, но нормально», — цитирует Трефилова РИА Новости.

«Хотел пойти сегодня на тренировку, но не пустили, говорят, чтобы посидел еще дома. Ничего, вылезли и вылезли, постараюсь не доставить кому-то удовольствие. Пусть народ с этим (коронавирусом) не шутит. Я тоже так думал, что это фигня, а оказалось, что нет. У меня в больнице окна были напротив реанимации, и то, что я увидел... Не дай бог. Поэтому берегите себя», — сказал Трефилов.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201109/trefilov-1583797699.html

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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