Трефилов назвал главную задачу России после переноса Олимпиады в Токио

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов высказался в отношении переноса Олимпиады-2020 на следующий год. По его словам, за это время можно уладить допинговый кризис, чтобы россияне смогли выступить под своим флагом.

— Я рассчитываю, что за год мы как-то уладим вопросы с допингом и сможем выступать под своих флагом, — цитирует Трефилова РБК. — Для России это нормальное решение, для спортивного сообщества — не знаю. Мне уже за 60 и я должен оставаться дома, не знаю, как буду работать.

Напомним, в декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. В связи с этими санкциями Россия в течение четырех лет не сможет участвовать в крупных международных соревнованиях. В течение этого периода страна также не сможет принимать турниры на своей территории. В конце декабря РУСАДА выразило несогласие с решением ВАДА.

