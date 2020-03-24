Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Гандбол

Трефилов назвал главную задачу России после переноса Олимпиады в Токио

19:37
Евгений Трефилов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгений Трефилов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов высказался в отношении переноса Олимпиады-2020 на следующий год. По его словам, за это время можно уладить допинговый кризис, чтобы россияне смогли выступить под своим флагом.

— Я рассчитываю, что за год мы как-то уладим вопросы с допингом и сможем выступать под своих флагом, — цитирует Трефилова РБК. — Для России это нормальное решение, для спортивного сообщества — не знаю. Мне уже за 60 и я должен оставаться дома, не знаю, как буду работать.

Напомним, в декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. В связи с этими санкциями Россия в течение четырех лет не сможет участвовать в крупных международных соревнованиях. В течение этого периода страна также не сможет принимать турниры на своей территории. В конце декабря РУСАДА выразило несогласие с решением ВАДА.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e7a31019a79476f267bd101

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир