Трефилов готов в следующем сезоне возобновить карьеру

Один из самых титулованных тренеров в истории гандбола, Евгений Трефилов, готов возглавить клуб в следующем сезоне. 64-летний специалист ранее приостановил тренерскую деятельности из-за операции.

— Я прошел обследование в Институте имени Вишневского в Москве, и мне сказали, что я должен побыть в спокойном режиме хотя бы год, чтобы восстановиться, — цитируют «Известия» Трефилова. — Они допустили возможность, что после этого я смогу вернуться в профессию. Очень хочу еще немного потренировать, побиться за титулы. Если у меня получится возглавить одну из команд в следующем сезоне, это будет счастье. Тренер, который наблюдает за игрой с трибуны, — жертва. Я слетал на пару матчей, честно, нервов уходит в два раза больше.