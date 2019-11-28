Трефилов готов в следующем сезоне возобновить карьеру
Один из самых титулованных тренеров в истории гандбола, Евгений Трефилов, готов возглавить клуб в следующем сезоне. 64-летний специалист ранее приостановил тренерскую деятельности из-за операции.
— Я прошел обследование в Институте имени Вишневского в Москве, и мне сказали, что я должен побыть в спокойном режиме хотя бы год, чтобы восстановиться, — цитируют «Известия» Трефилова. — Они допустили возможность, что после этого я смогу вернуться в профессию. Очень хочу еще немного потренировать, побиться за титулы. Если у меня получится возглавить одну из команд в следующем сезоне, это будет счастье. Тренер, который наблюдает за игрой с трибуны, — жертва. Я слетал на пару матчей, честно, нервов уходит в два раза больше.
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https://iz.ru/947999/timur-ganeev/bolnoi-gandbolom-trefilov-gotov-vernutsia-v-trenerskuiu-professiiu