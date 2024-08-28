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Тамерлан Мусаев дисквалифицирован до конца 2024 года за ставки на спорт

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Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала Тамерлана Мусаева до конца 2024 года за совершение ставок на спортивные события.

Дисциплинарная комиссия организация установила, что экс-гандболист «СГАУ-Саратов» нарушил кодекс этики.

«Мы категорически осуждаем такое поведение, которое нарушает принципы честной игры и может нанести ущерб имиджу российского гандбола и спорта в целом», — цитирует ФГР слова председателя высшего совета организации Сергея Шишкарева.

По словам Шишкарева, подобные случаи были и в прошлом. В организации пообещали проводить строгий контроль за соблюдением правил.

Источник: Федерация гандбола России
Гандбол
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