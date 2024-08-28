Тамерлан Мусаев дисквалифицирован до конца 2024 года за ставки на спорт

Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала Тамерлана Мусаева до конца 2024 года за совершение ставок на спортивные события.

Дисциплинарная комиссия организация установила, что экс-гандболист «СГАУ-Саратов» нарушил кодекс этики.

«Мы категорически осуждаем такое поведение, которое нарушает принципы честной игры и может нанести ущерб имиджу российского гандбола и спорта в целом», — цитирует ФГР слова председателя высшего совета организации Сергея Шишкарева.

По словам Шишкарева, подобные случаи были и в прошлом. В организации пообещали проводить строгий контроль за соблюдением правил.