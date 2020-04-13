Судьба гандбольного сезона определится после 24 апреля

Федерация гандбола России сделала заявление по поводу судьбы сезона. Все турниры были прерваны из-за пандемии коронавируса.

«ФГР продолжает прорабатывать различные варианты возобновления сезона-2019/20, — говорится в сообщении. — Первостепенными факторами, влияющими на возможность возвращения матчей внутренних соревнований, являются эпидемиологическая обстановка в стране и календарь международных турниров. В первом вопросе федерация неукоснительно следует рекомендациям уполномоченных органов, а во втором — ведет постоянные консультации с коллегами из Европейской федерации гандбола (ЕГФ) и Международной федерации гандбола (ИГФ).

24 апреля состоится заседание исполкома ЕГФ. На нем будут предоставлены обновленные планы по проведению заключительных стадий еврокубков и отборочных матчей сборных команд. В зависимости от принятых решений мы скорректируем варианты своих календарей, о чем сразу проинформируем все заинтересованные стороны.

Сейчас ФГР прорабатывает различные сценарии по проведению чемпионата страны. Если обстановка с распространением вируса и снятием ограничительных мер позволит командам провести качественную подготовку, то финальный этап Суперлиги Париматч может пройти в том или ином формате в июне. Не исключается и вариант с досрочным завершением чемпионата России и признанием результатов предварительного раунда итоговыми. При этом «Финал четырех» Кубка России среди женщин планируется провести в конце лета или начале осени.

Федерация гандбола России остается сторонником максимально возможного соблюдения спортивного принципа, но в первую очередь заботится о здоровье всех участников матчей: игроков, тренеров, болельщиков, администраторов, сотрудников дворцов спорта. Мы готовы оперативно реагировать на любые изменения ситуации и принимать решения в интересах гандбола и всех его поклонников".

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.