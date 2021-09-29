Стали известны сроки дисквалификации гандболистов молодежной сборной России за договорные матчи
Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин сообщил, что организация утвердила сроки дисквалификации игроков молодежной сборной России, которых заподозрили в организации договорных матчей.
«Найдунов, Кириленко, Дмитриев, Морозов дисквалифицированы сроком на 5 лет. Гоголев, Ермолин — на два года. Начало срока дисквалификации — 21 сентября 2021 года. Кондыбину и Фролову — дисквалификацию до 30 июня 2022 года. На протяжении чемпионата Европы ко мне лично поступил сигнал, что была договорная игра. На основании этого я связался с главным тренером сборной, где попытался выяснить причины», — приводит ТАСС слова Воронина.
21 сентября ФГР отстранила 8 игроков молодежной национальной команды из-за подозрений в том, что они контактировали с лицами, занимавшимися организацией ставок во время чемпионата Европы. Сегодня, 29 сентября стало известно, что главный тренер молодежной сборной Виталий Иванов ушел в отставку.
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