Стали известны обстоятельства гибели 20-летней гандболистки молодежной сборной России

Стали известны подробности гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Ранее появилась информация, что она утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2-7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором принимала участие.

По информации Eurosport, 20-летняя спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном месте, проигнорировав табличку. Прибывшие на место трагедии медики не смогли спасти Королеву, которая уже была без сознания.

Ранее прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье "Непредумышленное убийство". 10 июля состоится судебно-медицинская экспертиза.

Королева выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, а также играла за молодежную сборную России.

20-летняя гандболистка молодежной сборной России погибла в Польше