"Спартак" победил СКИФ (33:27) и выиграл предварительный этап чемпионата России по гандболу. В составе красно-белых самыми результативными игроками встречи стали Дмитрий Ковалев и Александр Деревень (по 5 мячей).

В других матчах астраханское "Динамо" уступило "Чеховским медведям" (26:27), "Пермские медведи" обыграли "Сунгуль", "Каустик" победил "СГАУ-Саратов", "Динамо-Челябинск" проиграло УГНТУ-ВНЗМ.

Гандбол

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

Динамо (Астрахань) - Чеховские медведи (Чехов) - 26:27.

Пермские медведи (Пермь) - Сунгуль (Снежинск) - 33:26.

Каустик (Волгоград) - СГАУ-Саратов (Саратов) - 37:30.

Спартак (Москва) - СКИФ (Краснодар) - 33:27.

Динамо-Челябинск (Челябинск) - УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) - 29:34.

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