«Спартак» уступил БГК им. Мешкова

2 декабря «Спартак» не смог взять домашний реванш в матче против БГК им. Мешкова (Брест) в рамках очередного тура «SEHA-Газпром Лиги» (26:34). Результат встречи прокомментировал вратарь красно-белых Никита Автономов.

— Мы готовились к сопернику, разбирали игры, но в итоге нас подвела реализация, — сказал Автономов. — Рад, что тренеры дали мне возможность проявить себя в матче против БГК, морально я всегда готов выходить и доказывать свою состоятельность, сейчас набираю игровой опыт.

Конечно, против мастеров, собранных в клубе из Бреста, тяжело играть, но, если бы мы реализовали больше моментов в первом тайме, возможно, счет к перерыву был бы равный. Мне кажется, что и я мог отразить большее количество бросков. В какой-то момент тренерский штаб принял решение выпускать седьмого полевого игрока в атаку, но это никак не повлияло на мою концентрацию. Понимаю, что провел неплохой матч, но всегда есть куда расти.

Следующим соперником «Спартака» станет волгоградский «Каустик», с которым красно-белым предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка России в гостях. (Александр Акимов)