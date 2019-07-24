"Спартак" подписал игрока сборной Черногории

Правый полусредний сборной Черногории, 29-летний, Игор Радойевич подписал контракт с московским "Спартаком".

К красно-белым гандболист перешел из венгерского "Эгер Эстерхази". Радойевич также выступал за черногорские команды "Беране", "Будучность", и "Мойковац", в составе которой становился чемпионом страны. Последние несколько лет он провел в зарубежных чемпионатах: играл за боснийский "Извиджач" и израильский "Маккаби Кирьят Моцкин", в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля.

– Я очень рад, что мне удалось перейти в "Спартак", – отметил Радойевич. – Мы быстро договорились с клубом по контракту, поскольку наши цели и амбиции в новом сезоне совпадают. "Спартак" – стабильный команда с очень большими амбициями, которая активно развивается с каждым годом, и это радует.

В ближайшее время планирую присоединиться к одноклубникам на сборах и приступить к совместным тренировкам. С нетерпением жду начала нового сезона! (Сергей Подгорнов)