Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Гандбол

Шишкарев заявил, что новый тренер сборной России будет объявлен не позднее 1 апреля

17:47
Теги:

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что имя нового главного тренера сборной России по гандболу будет объявлено максимум до 1 апреля.

— Нашу программу мы объявим позднее, не позже 1 апреля мы должны определиться со всеми кадровыми решениями и стратегическими планами, — цитирует Шишкарева ТАСС. — В круг претендентов на пост главного тренера входят Воронин, Торгованов, Максимов, ряд иностранных тренеров. На прошедшем чемпионате Европы я поговорил с тремя состоявшимися тренерами и с горечью признаю: ничем не заманишь, не хотят ехать в Россию. Вот в таком состоянии мы сейчас находимся.

Ранее Эдуард Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера после чемпионата Европы. Россияне заняли 22-е место из 24 команд, не сумев выйти в основной раунд турнира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7701887

Гандбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир