Шишкарев заявил, что новый тренер сборной России будет объявлен не позднее 1 апреля

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что имя нового главного тренера сборной России по гандболу будет объявлено максимум до 1 апреля.

— Нашу программу мы объявим позднее, не позже 1 апреля мы должны определиться со всеми кадровыми решениями и стратегическими планами, — цитирует Шишкарева ТАСС. — В круг претендентов на пост главного тренера входят Воронин, Торгованов, Максимов, ряд иностранных тренеров. На прошедшем чемпионате Европы я поговорил с тремя состоявшимися тренерами и с горечью признаю: ничем не заманишь, не хотят ехать в Россию. Вот в таком состоянии мы сейчас находимся.

Ранее Эдуард Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера после чемпионата Европы. Россияне заняли 22-е место из 24 команд, не сумев выйти в основной раунд турнира.