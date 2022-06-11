Шишкарев заявил, что китайский клуб примет участие в чемпионате России по гандболу среди женщин

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что женский чемпионат России по гандболу сезона-2022/23 состоится с участием китайского клуба.

«В новом сезоне женской Суперлиги примет участие китайский клуб. Домашние игры он будет проводить в Москве, а располагаться будет на базе «Луча». Где именно китайский клуб будет проводить игры в Москве, определимся позднее. Будем считать, что появился еще один московский клуб. Клуб будет сформирован только из китайских игроков», — цитирует Шишкарева ТАСС.

В прошлом сезоне победителем розыгрыша Суперлиги стал ЦСКА.