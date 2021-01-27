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Шишкарев выдвинут одним из кандидатом в исполком Европейской федерации гандбола

18:24
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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выдвинут в члены исполнительного комитета Европейской федерации гандбола, сообщает официальный сайт ЕГФ.

В исполком выдвинуты в общей сложности 12 человек. По итогам выборов в исполнительный комитет организации войдут только трое человек.

Выборная конференция состоится с 23 по 24 апреля в Люксембурге.

Шишкарев является президентов ФГР с 2015 года.

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