Шишкарев выдвинут одним из кандидатом в исполком Европейской федерации гандбола
18:24
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выдвинут в члены исполнительного комитета Европейской федерации гандбола, сообщает официальный сайт ЕГФ.
В исполком выдвинуты в общей сложности 12 человек. По итогам выборов в исполнительный комитет организации войдут только трое человек.
Выборная конференция состоится с 23 по 24 апреля в Люксембурге.
Шишкарев является президентов ФГР с 2015 года.
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