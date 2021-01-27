Шишкарев выдвинут одним из кандидатом в исполком Европейской федерации гандбола

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выдвинут в члены исполнительного комитета Европейской федерации гандбола, сообщает официальный сайт ЕГФ.

В исполком выдвинуты в общей сложности 12 человек. По итогам выборов в исполнительный комитет организации войдут только трое человек.

Выборная конференция состоится с 23 по 24 апреля в Люксембурге.

Шишкарев является президентов ФГР с 2015 года.