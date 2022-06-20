Шишкарев провел переговоры с президентами ИГФ и ЕГФ по поводу участия российских команд в международных турнирах

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что провел переговоры с руководителями мирового и европейского гандбола по поводу участия российских команд в международных соревнованиях.

«Беседы с Хассаном Мустафой и Михаэлем Видерером могу назвать содержательными. В очередной раз мы услышали от них слова поддержки. Мы еще раз обратили внимание на то, что без участия российских команд уровень и женских, и мужских соревнований неизбежно падает. Договорились с Хасаном Мустафой и Михаэлем Видерером о том, что ФГР сделает еще одно обращение по поводу возвращения российских команд в турниры под эгидой ИГФ и ЕГФ», — приводит слова Шишкарева сайт ФГР.

В конце февраля Европейская федерация гандбола (ЕГФ) на неопределенный срок отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.