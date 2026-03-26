Шишкарев положительно оценил решение IHF по допуску российских гандболистов

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал решение совета Международной федерации гандбола (IHF) о постепенном допуске российских гандболистов к турнирам среди юниоров и молодежи

«Как я уже не раз отмечал, ФГР ведет серьезную работу по возвращению наших спортсменов на международную арену. На данном этапе IHF разрешила федерациям гандбола России и Белоруссии самостоятельно организовывать и проводить товарищеские матчи и турниры с участием молодежных и юниорских сборных. Важно подчеркнуть, что команды из других стран на официальной основе могут принимать в них участие, никаких противопоказаний к этому нет.

«Мы приветствуем эти намерения и надеемся, что уже в мае на следующем заседании совет IHF еще продвинется вперед в этом процессе, потому что российские и белорусские сборные заслуживают того, чтобы как можно быстрее вернуться к соперничеству на всех уровнях», — цитирует Шишкарева ТАСС.

25 марта совет IHF принял решение допустить сборные России и Белоруссии к международным турнирам среди юниоров. Решение распространяется на все возрастные категории юниорских команд до 21 года.