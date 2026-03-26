Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Уведомления
Главная
Гандбол

26 марта, 10:38

Шишкарев положительно оценил решение IHF по допуску российских гандболистов

Сергей Ярошенко

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал решение совета Международной федерации гандбола (IHF) о постепенном допуске российских гандболистов к турнирам среди юниоров и молодежи

«Как я уже не раз отмечал, ФГР ведет серьезную работу по возвращению наших спортсменов на международную арену. На данном этапе IHF разрешила федерациям гандбола России и Белоруссии самостоятельно организовывать и проводить товарищеские матчи и турниры с участием молодежных и юниорских сборных. Важно подчеркнуть, что команды из других стран на официальной основе могут принимать в них участие, никаких противопоказаний к этому нет.

«Мы приветствуем эти намерения и надеемся, что уже в мае на следующем заседании совет IHF еще продвинется вперед в этом процессе, потому что российские и белорусские сборные заслуживают того, чтобы как можно быстрее вернуться к соперничеству на всех уровнях», — цитирует Шишкарева ТАСС.

25 марта совет IHF принял решение допустить сборные России и Белоруссии к международным турнирам среди юниоров. Решение распространяется на все возрастные категории юниорских команд до 21 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Гандбол
Сергей Шишкарев
Читайте также
Фигуристка Мишина вышла замуж за учителя физкультуры
Минздрав Франции сообщил о более 2 тыс. погибших за неделю на фоне жары
Stern сообщил о низкой эффективности немецких комплексов Skynex на Украине
Роналду плакал в футболке с номером «21», хорватов победили в годовщину гибели Жоты. Как Португалия вспоминает своего нападающего, сгоревшего в автокатастрофе
WSJ узнала об отклоненном плане Хегсета по сокращению войск США в Европе
«Я вернулся!» Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на один год: условия контракта
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Кириленко объяснил важность допуска сборных России к Лиге наций ФИБА
Кириленко: «Можем сыграть с очень неожиданным соперником»
Вяльбе рада изменениям в Олимпийской хартии: «Надо смотреть, как это будет работать»
Познер о решении ISU: «Россия — одна из самых сильных спортивных держав наряду с США и Китаем»
Вяльбе ожидает допуска от FIS для российских лыжников после решения ISU: «Обнадеживающе смотрим в будущее»
В Федерации гимнастики Португалии сожалеют о пропуске россиянами этапа Кубка мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Международная федерация гандбола допустила сборную России до турниров среди юниоров

Шишкарев рассказал о планах по возвращению российских гандбольных сборных

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости