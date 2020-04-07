Шишкарев объяснил, почему мужской «Спартак» переименован в ЦСКА

Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал переименование московского мужского клуба «Спартак» в ЦСКА, которое произошло после окончания регулярного чемпионата России и наделало много шума среди болельщиков.

— Признаюсь, что при выборе названия для гандбольного клуба у нас возобладал эмоциональный подход, и мы решили назвать команду «Спартак», — отметил Шишкарев. — На тот момент были хорошие партнеры, которые курировали взаимоотношения между федерацией и гандбольным «Спартаком». Со стороны футбольного клуба был контакт с тогдашним вице-президентом Наилем Измайловым, мы давно работали вместе с Сергеем Михайловым.

Не буду скрывать, с момента появления гандбола в столице, у нас сложились хорошие и продуктивные отношения с Министерством обороны. И появление гандбольного женского клуба ЦСКА — это не только часть нашего плана, но и большая помощь, поддержка и идеологическое сопровождение. Пару раз, когда девушки из ЦСКА приходили болеть за московский «Спартак», их представляли как почетных гостей. И в ответ звучал свист и далеко не приятные выражения. Я никого не осуждаю, но складывается определенное отношение ко всему этому.

Исходили и от того факта, что работать под крышей одной административной структуры — тоже правильно, ведь это экономия расходов и уменьшение фонда заработной платы на персонал. Да и Москва не знала гандбольного «Спартака» никогда, Москва помнит и до сих пор любит 9-кратного чемпиона СССР, гандбольный ЦСКА. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Шишкарева — здесь