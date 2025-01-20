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Сегодня, 17:44

Шишкарев будет единственным кандидатом на пост главы ФГР

Алина Савинова
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Действующий руководитель Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев является единственным кандидатом на пост главы организации, сообщает пресс-служба ФГР.

Его кандидатура была выдвинута Федерацией гандбола Московской области.

Выборы председателя высшего совета, а также органов управления и контрольных органов ФГР состоятся 31 января в рамках очередной конференции организации.

С декабря 2022 года Шишкарев входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).

Источник: Официальный сайт ФГР
Гандбол
Сергей Шишкарев
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